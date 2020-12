Tinder-Trends 2020: „Wasche deine Hand, damit du meine halten kannst“

Während das Leben draußen weitestgehend stillstand, spielte sich in der virtuellen Dating-Welt so einiges ab. Verglichen mit Ende Februar hätten sich die Nachrichten und „Swipe“-Aktivitäten bis zum Herbst verdoppelt, verlautbarte Tinder in dem neuen Jahresbericht „Year in Swipe“, der die wesentlichsten Dating-Trends von 2020 zusammenfasst.

Die Flirt-App, die 2012 auf einer US-Uni gegründet und durch das simple „Wisch“-Prinzip (links heißt nein, rechts heißt ja) rasch populär wurde, zählt heute mehr als 50 Millionen Nutzer in 190 Ländern. Mehr als die Hälfte der registrierten Singles ist zwischen 18 und 25 Jahre alt und somit Vertreter der Generation Z, was sich auch in den ausgewerteten Kurzbiografien widerspiegelt. In 500 Zeichen können Nutzer unter ihren Fotos beschreiben, wer sie sind und was ihnen wichtig ist.