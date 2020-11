November-Lockdown ohne "Knuffelcontact": Schwere Zeiten für Singles

Während Menschen, die alleine leben, nun zumindest jede Menge „Me-Time“ in Form von duftenden Vollbädern und virtuellen Yoga-Kursen zur Verfügung haben, tragen Alleinerziehende eine Doppelbelastung. Eine Befragung des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) unter 7.000 Deutschen führte jüngst zu der Erkenntnis, dass Single-Eltern am stärksten unter den Kontakteinschränkungen im vergangenen Frühjahr litten. „Ich fühle mich total gestresst und überfordert mit der momentanen Situation“, sagt die 33-jährige Pia, alleinerziehende Mutter eines Volksschulkindes. „Für Alleinerziehende gibt es keine wirklich befriedigenden Lösungen. Es fehlt an Entlastung – jetzt kann man nicht einmal mehr in eine Therme fahren, um kurz durchzuatmen.“