Warum wir ohne Berührung nicht leben können

Dass die Wohn- und Lebenssituation Einfluss hat, wie zufrieden Menschen in der Corona-Krise sind, zeigt auch eine Studie der Hochschule Osnabrück. Diese kam zu dem Ergebnis, dass es Personen, die in einer festen Partnerschaft leben oder mit Kindern, in den zurückliegenden Wochen mit den strikten Einschränkungen besser ging.

Dennoch sei das Bedürfnis nach körperlicher Nähe von Mensch zu Mensch unterschiedlich, weiß Verhaltensforscher Marc Mehu, der an der Webster University in Wien unterrichtet: „Extravertierte Menschen sind es zum Beispiel gewohnt, in ihrem Alltag viel Körperkontakt zu haben, während andere eher dazu neigen, diesen eher zu meiden.“ Er folgert daraus, dass Extravertierte solche Kontakte stärker vermissen als Menschen, die auch unter normalen Umständen weniger davon haben. Abhängig davon, ob jemand alleine lebt oder zusammen mit anderen Menschen oder einem Haustier könne der Berührungsmangel auch ausgeglichen werden.