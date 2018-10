Unter die Haut: Wie wir uns mit der Welt verbinden

Morgens der Griff zum Wecker, Momente später reiben wir uns die Augen, kraulen vielleicht den Kopf des Partners, streicheln das Kind wach, greifen zur Zahnbürste, halten das Frühstücksbrot in Händen und fühlen dessen Kruste.

Jeder Tag beginnt mit Berührung und ist davon erfüllt. Vieles davon geschieht unbewusst – dennoch ist Berühren nicht nur lebenswichtig, sondern auch ein zentrales Kommunikationsmittel, das die Brücke zu anderen bildet. So fühlt der Mensch, erfährt er die Welt – und lernt. Das beginnt bereits im Mutterleib, es ist der Tastsinn, der sich als erstes entwickelt. Und die Haut ist der Ort dieses Tastsinns. Später entsteht daraus eine Art "Haut-Gehirn" – unsere Hülle ist tatsächlich intelligent. Sie lässt uns die Welt begreifen und ermöglicht den Kontakt zu anderen. Zahlreiche Sensoren wandeln dabei mechanische Reize in elektrische Impulse, die wiederum über die Nerven ins Gehirn gelangen. Ein hochsensibles, komplexes System, das es noch dazu schafft, in Sekundenschnelle gute und angenehme Berührungen von gefährlichen oder unangenehmen zu unterscheiden.

Wie Berührung auf Gesunde und Kranke wirkt, hat nun der deutsche Psychopharmakologe Prof. Bruno Müller-Oerlinghausen in einem neuen Buch zusammengefasst. Im KURIER-Interview erzählt, er wie die Haut mit dem Gehirn zusammenhängt und wie wichtig die tägliche Streicheleinheit ist.

KURIER: Zunächst eine ganz pragmatische Frage – Sie sind Experte für Psychopharmakologie. Was hat das mit Ihrem Buchthema Berührung zu tun?

Prof. Bruno Müller-Oerlinghausen: Primär nichts. Aber ich habe an einer Psychiatrischen Universitätsklinik jahrzehntelang eine Spezialambulanz für depressive Patienten geleitet und dort Segen und Defizite der medikamentösen Depressionsbehandlung erlebt und beforscht. Da schließt sich der Kreis zur Psychopharmakologie und zur Körpertherapie als Ergänzung und Alternative.

Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan – bekommt aber zu wenig Aufmerksamkeit. Leben wir in einer berührungsarmen Zeit?

Sicher war lang dauernder enger Körperkontakt bei unseren Höhlenvorfahren häufiger als in unserer Zeit. Ganz besonders – und das ist die Parallele zur Tierwelt – bei der Aufzucht der Kinder. Unsere Lebenswelt ist durch die Technisierung und Beschleunigung aller Lebensvorgänge berührungsärmer geworden – und da werden die in Entwicklung befindlichen Berührungsroboter und Cybersex nicht viel Gutes bringen.

Welche Rolle spielt da die Digitalisierung, oder sagen wir: Berühren wir unsere Ipads und Smartphones schon mehr als andere Menschen?

Ja, die Bedeutung, die das Smartphone in unserem Alltag hat, führt zu einem geradezu zärtlichen Umgang mit diesem Wunderding, das die Hälfte der Menschen angeblich selbst wenn sie Sex miteinander haben, nicht abstellen.

Was passiert genau, wenn wir jemanden berühren und berührt werden?

Berührung "rührt" an tiefe Schichten unseres Körpergedächtnisses, weil schon unsere ersten Sinneseindrücke, noch im Mutterleib, eben Berührung und Selbstberührung waren. Jede Berührung vermittelt eine stumme Botschaft. Und wir begreifen, erfassen die Welt über Berührung. Deshalb war der frühere Slogan in amerikanischen Schulen oder Krankenhäusern/Pflegeheimen "Do not touch!" so schlimm.

Hat die menschliche Haut tatsächlich so etwas wie Intelligenz?

Ja, so etwa wie auch unser Darm. Sie kommuniziert viele Eindrücke von außen nach innen, aber auch unser Seelenleben von innen nach außen. Sie ist also ein differenziertes Kommunikationsorgan. Aber schlussendlich sitzt ihre "Intelligenz" neurobiologisch gesprochen natürlich in unserem Gehirn.

Wie hängen Haut und Gehirn genau zusammen?

Ihr ganz enger Zusammenhang ergibt sich schon aus der Entwicklungsgeschichte: Haut und Gehirn entwickeln sich beim Embryo aus dem gleichen Keimblatt. Die Nähe bestimmter psychiatrischer und dermatologischer Störungen hat hier ihren Ursprung. Das Gehirn speichert und bewertet kontinuierlich die Impulse, die es von unserer Haut empfängt – und das 24 Stunden am Tag.