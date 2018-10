Beruf Profi-Kuschler: "Ich empfehle eine Umarmung pro Tag"

"Free Hugs ": Siegeszug der Gratis-Umarmung

Sie stellen sich in belebte Fußgängerzonen und halten ein selbst gebasteltes Schild aus Karton in die Höhe: „Free Hugs“ steht darauf, oder die deutsche Version „kostenlose Umarmungen“. Wer mag, holt sich im Vorbeigehen einen Drücker ab – einfach so, ohne Gegenleistung. Die Kuschel-Bewegung „Free Hugs Campaign“ breitete sich in den vergangenen Jahren in immer mehr Großstädten auf der ganzen Welt aus.

Den Stein ins Rollen brachte der Australier Juan Mann, der 2004 in Sydney die erste Gratis-Umarmung an einen Fremden verteilte. Kurz zuvor war der 22-Jährige niedergeschlagen von einem langen London-Aufenthalt zurückgekehrt: „Als ich am Flughafen ankam und sah, wie andere Passagiere ihre wartenden Familien trafen, mit lachenden Gesichtern und offenen Armen, sehnte ich mich nach jemandem, der auf mich wartet. Der mich anlacht. Mich umarmt“, erklärt er auf seiner Website www.freehugscampaign.org. Also besorgte er sich Pappkarton und Textmarker, fertigte ein Schild an und platzierte sich in der Innenstadt von Sydney – dort, wo die meisten Menschen vorbeikommen.