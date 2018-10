Auf Tuchfühlung: Warum Wildtiere Körperkontakt suchen

Apropos Kälteschutz: Niedrige Temperaturen lassen mitunter Tiere zusammenrücken, die sonst nicht so die unmittelbare Nähe von Artgenossen suchen. Bienen bilden bei Frost eine Kugel, durch Muskelzucken halten sie sich warm. Pinguine finden sich in Kolonien mit wechselnden Außenposten zusammen. Fledermäuse überwintern in Massenquartieren. Stellen sich Moschusochsen zusammen, hilft das der Herde doppelt. „Es wärmt und es schützt die Jungtiere in der Mitte vor Wölfen“, weiß der Museumspädagoge, der nicht zuletzt die Berührung zum Zweck der Fortpflanzung nennt: Manche Schlangen paaren sich in der Masse, einige Erdkröten ballen sich zusammen.