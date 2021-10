Von Heizung bis Miete: Inflation steigt massiv und kein Ende in Sicht

Konkret liegen die Treibstoffpreise in Österreich um 23,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Die Preise für Haushaltsenergie (Heizöl, Gas, Strom) liegen um durchschnittliche 10,3 Prozent über dem September 2020. Das sind die Hauptpreistreiber. Insgesamt, also über alle Warengruppen, stieg die Inflation um 3,3 Prozent und damit so stark wie seit dem November 2011 nicht mehr.

Dass die Energiepreise schuld sind an der Inflationsentwicklung, zeigt etwa auch ein Blick auf den Mikro- bzw. den Miniwarenkorb.

Der Mikrowarenkorb spiegelt den täglichen Einkauf wider. Da stiegen die Preise im Jahresvergleich „nur“ um 2,5 Prozent, weil die Spritpreise nicht mit einberechnet werden.

Im Miniwarenkorb, der den wöchentlichen Einkauf mitsamt der Treibstoffpreise betrachtet, stieg das Preisniveau hingegen im September bereits um 6,8 Prozent.