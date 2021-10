Metaller-KV: Tiefe Kluft vor entscheidender Verhandlungsrunde

Sollte es bei der dritten Verhandlungsrunde heute, Donnerstag, zu keinem Abschluss kommen, hat die Gewerkschaft für 27. und 29. Oktober Betriebsversammlungen angesetzt. Dort sollen weitere Beschlüsse „über gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen“ getroffen werden, heißt es in einer Resolution. Am Dienstag holten sich die Verhandler Rückendeckung in einer Betriebsrätekonferenz in Vösendorf/NÖ.

Die Gewerkschaften seien von Anfang an nicht an seriösen Verhandlungen interessiert, ärgern sich die Arbeitgebervertreter. Die Forderungen der Gewerkschaften würden Mehrkosten von bis zu zehn Prozent verursachen und seien "verantwortungslos".

Auch Handel beginnt

Am Donnerstag starten auch die KV-Gespräche für die rund 415.000 Angestellten und Lehrlinge im Handel. Die Verhandler von Gewerkschaft und Wirtschaftskammer rechnen auch hier mit langwierigen Verhandlungen. Neben den Auswirkungen der Corona-Krise sind auch die stark steigenden Inflationszahlen hier ein großes Thema.

Im Vorjahr einigten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft krisenbedingt bereits in der ersten Verhandlungsrunde auf einen neuen Handels-KV. Die Gehälter und Lehrlingsentschädigungen stiegen per 1. Jänner 2021 um 1,5 Prozent. Dies entsprach zum Zeitpunkt der Einigung der durchschnittlichen Teuerung der vergangenen 12 Monate.