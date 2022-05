Inflation steigt, aber: „Zweistellig werden wir sicher nicht“

Die möglichen Kriegsfolgen wiegen nicht schwerer? Es bleibt alles beim Alten?

Die Verflechtung mit Russland ist nicht so stark, dass wir unser Wachstumsmodell völlig neu aufstellen müssen. Der große Risikofaktor ist wie gesagt ein möglicher Gas-Lieferstopp.

Und deshalb droht eine Phase der Stagflation, also hohe Inflation ohne rechtes Wachstum, gepaart mit hoher Arbeitslosigkeit ...

Für uns Ökonomen ist entscheidend, ob so eine Stagflation über einen längeren Zeitraum anhält. Die Frage ist also, kommt es zum Gasstopp und bleibt es für zwei, drei Jahre dabei, dass russisches Gas nicht substituiert werden kann. Wenn wir rein auf die Inflation schauen, zeigt sich anhand der Futures, dass wir beim Gas und Öl schon wieder niedrigere Werte gegen Ende des Jahres sehen. Das Risiko besteht also, aber es ist weder vom Wachstum, noch von der Inflation her ausgemachte Sache, dass es zu einer längeren Stagflationsphase kommt.

Wie besorgt sind Sie über den schwachen Euro?

Wir beobachten den schwachen Euro, weil er ja aufgrund der in Dollar quotierten Rohstoffe importierte Inflation bedeuten kann. Das kann uns treffen. Aber: Der Großteil unseres Handels läuft innerhalb der Eurozone und damit in Euro ab. Da trifft uns der aktuell schwächere Kurs nicht. Außerdem hilft ein schwächerer Euro den Exporten, was für Österreich ein klarer Vorteil ist.

Wie schlimm kann eigentlich die Inflation noch werden? Werden wir zweistellige Raten sehen?

Zur Jahresmitte sollte der Höhepunkt der Inflation erreicht sein. Gegen Ende des Jahres erwarten wir etwas niedrigere Energiepreise aufgrund einer nachlassenden Nachfrage in der Eurozone, aber etwa auch in China. In unserer letzten Schätzung haben wie eine Inflationsrate von 5,6 Prozent für heuer erwartet, das hat ein klares Aufwärtsrisiko. Mit einem Gas-Stopp haben wir bis zu neun Prozent prognostiziert, aber das würde ich mittlerweile als absolute Obergrenze ansehen. Zweistellig werden wir also sicher nicht. Das geben auch die internationalen Zahlen nicht her, die EZB erwartet für den Euroraum sechs Prozent für 2022.

Die EZB muss einen Drahtseilakt vollführen, indem sie die Zinsen anhebt, ohne die Konjunktur abzuwürgen. Wie geht das?

Möglichst flexibel und in kleinen Schritten, nachdem die Anleihenkäufe ausgelaufen sind. Das wird kein großer „Rate Hike“, also Sprung im Leitzins werden, sondern ein schrittweises Vorgehen.