Inflation stieg in Österreich im April auf 7,2 Prozent

Die Inflationsrate für April 2022 lag laut Statistik Austria bei 7,2% (März 2022: 6,8%). Gegenüber dem Vormonat März 2022 stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,3%.

"Im April 2022 haben die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr mit +7,2% erneut deutlich zugelegt. Eine so hohe Teuerungsrate haben wir in Österreich zuletzt im Oktober 1981 gesehen. Damals waren die Ölpreise infolge des ersten Golfkriegs stark gestiegen. Aktuell sind neben Treibstoffen und Energieprodukten auch anziehende Nahrungsmittelpreise für den Inflationsanstieg bestimmend", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.