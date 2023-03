Leichter Rückgang der Inflation auf 11 Prozent im Februar

Zumindest für die Energiebranche sei bereits bekannt, dass sie einen großen Teil der Teuerung beim Sprit durch eine Ausweitung ihrer Profite selbst verursacht habe, schreibt das Momentum Institut in seinem aktuellen "Policy Brief". Aber auch in der Bauwirtschaft, im Handel, der Beherbergung und Gastronomie hätten die Unternehmen ihre Preise erhöht, um höhere Gewinne einzufahren. Mit den Daten aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung lasse sich eine "Profit-Preis-Spirale" nachweisen.

Die höheren Einnahmen der Unternehmen würden einerseits den Eigentümern der Unternehmen zufließen, aber auch den Beschäftigten in Form höherer Löhne und zu einem kleineren Teil dem Staat, etwa über die Mehrwertsteuer. Dabei würden sich die gestiegenen Preismargen gesamtwirtschaftlich recht gleichmäßig auf die Löhne und Gehälter sowie die Profite der Unternehmen verteilen, verweisen die Ökonomen auf die Volkswirtschaftliche Geamtrechnung. Allerdings seien in manchen Branchen die gestiegenen Preismargen zum Großteil in Profitsteigerungen geflossen.