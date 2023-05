Infineon und Foxconn arbeiten bei Chips für Elektroautos zusammen

Der deutsche Chipkonzern Infineon, der in Österreich unter anderem mit einem großen Werk in Villach in Kärnten vertreten ist, und der chinesische Auftragsfertiger Foxconn arbeiten beim Thema Elektromobilität zusammen. Beide Unternehmen hätten eine Absichtserklärung unterzeichnet, die sich auf den Einsatz von Siliziumkarbid-Halbleitern für Elektroautos beziehe, teilte Infineon am Dienstag mit.