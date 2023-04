Mehr Geld für mehr Unabhängigkeit von asiatischer Chipindustrie

Europa will sich jetzt gegen Nachschubprobleme und Produktionsengpässe besser wappnen und überhaupt wieder unabhängiger werden. Deshalb wird in der EU gerade der sogenannte „European Chips Act“ erarbeitet. 43 Milliarden Euro sollen investiert werden, um die Produktion deutlich zu steigern.

Warum ist das so wichtig? Weil die Technologie – von Halbleitern über Mikrochips bis hin zu eingebetteter Software – sich nicht nur in Gebrauchsgegenständen wie Mobiltelefonen, Laptops, Autos, Reisepässen oder E-Cards findet. Sie ist auch unverzichtbar, will man die grüne und die digitale Wende erfolgreich umsetzen. Photovoltaik-Anlagen, nachhaltige Produktion, E-Mobilität – all das benötigt Hochtechnologie, wie Andreas Gerstenmayer, Vorstandsvorsitzender der AT&S betont. Wichtig ist, dass die Finanzierung von den Nationalstaaten mitgetragen werden muss, was besonders für ein kleines Land wie Österreich ein engagiertes Vorgehen verlangt, so Infineon-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka.