Engpässe bei Computerchips für Autos halten bis 2026 an

USA reagieren

Die USA haben das Problem erkannt und wollen den Ausbau der Chip-Produktion im Land durch Subventionen beschleunigen. Branchengrößen kündigten bereits hohe Investitionen an. „Die globalen Halbleiter-Engpässe haben auch die in Amerika hergestellten Autos teurer gemacht. Wir müssen die Chips in Amerika herstellen“, sagte US-Präsident Biden vor Kurzem. Zudem beschloss die Regierung in der Vorwoche Exportbeschränkungen für Chips.

In der EU wiederum wurde im Februar der „European Chips Act“ beschlossen. Dieser ermöglicht milliardenschwere Subventionen aus öffentlicher und privater Hand. Intel beschloss daraufhin, für 17 Mrd. Euro ein Chip-Areal in Magdeburg zu bauen. Andere Hersteller wollen nachziehen.

Die Studie empfiehlt den Herstellern abschließend, in Zusammenarbeit mit Zulieferern stabile Lieferketten aufzubauen und auf mehrere Chiphersteller zu setzen. klee