Impfstoff-Produktion in Tirol: "Probeläufe starten sehr bald"

... aber wie kann die Produktion zurückgeholt werden?

Großes Thema sind die Zulassungen und die Preisanpassung bei neuen Therapien. Hier stehen wir in intensivem Wettbewerb mit Firmen aus China oder Indien, die großen Preisdruck ausüben. Da ist es sehr schwer, überhaupt noch wettbewerbsfähig zu sein. Dazu kommt noch der ausgeprägte Föderalismus, der uns den Zugang zu mehr Patienten verwehrt. So gibt es etwa eine neue Therapie gegen Netzhautablösungen derzeit nur in der Uni-Klinik in Innsbruck, aber nicht bei den niedergelassenen Ärzten. Das ist ein Hinderungsgrund für künftige Produktionen.