Impfpflicht im Job: „Natürlich gibt es Kündigungen“

Für Reiwag-Chef Viktor Wagner ist die Sache klar: „Wir nehmen seit fünf Wochen nur noch Geimpfte auf. Die erste Frage beim Bewerbungsgespräch ist immer die nach dem Impfstatus“. Der Wiener Reinigungsdienstleister (1.800 Mitarbeiter in fünf Ländern) hat sein Personal auch in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen im Einsatz und will im Falle von Covid-Ausbrüchen keine Haftungsrisiko eingehen.

Überzeugungsarbeit leisten

Bei vielen Einsatzorten müssten zusätzlich zur Impfung PCR-Tests gemacht werden. „Wir appellieren bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Vernunft und versuchen Überzeugungsarbeit zu leisten“, so Wagner. Abgänge kämen aber vereinzelt vor. Die generelle Impfpflicht begrüßt er, auch „wenn wir uns dann von dem einen oder anderen werden trennen müssen“. Diese offene, klare Haltung ist von Firmenchefs dieser Tage nicht oft zu hören