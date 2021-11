Impfpflicht: Persönlicher Impftermin für alle Ungeimpften per Post

Auch wenn ein Runder Tisch am Dienstag keine weiteren Details zutage gefördert hat: Dass die Impfpflicht kommt und vom Parlament mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen wird, ist so gut wie fix. Zu klar waren am Samstag die Signale von Regierung und SPÖ. Weitestgehend Einigkeit herrscht auch darüber, dass die Impfpflicht ab einer Altersgrenze von 14 Jahren gelten soll, also mit Beginn der Strafmündigkeit.

Das Gesetz soll bereits kommende Woche in Begutachtung gehen. Zentraler offener Punkt: Noch gibt es keinen Konsens, wie hoch die Verwaltungsstrafen für Impfpflichtverweigerer ausfallen werden. Beträge bis zu 7.200 Euro wurden kolportiert, bei Nicht-Erbringung Ersatzfreiheitsstrafen bis zu sechs Wochen.

Eine jedenfalls neue Nachricht von der Impffront: Bis die Impfpflicht in Kraft tritt – also ab 1. Februar – erhalten alle Ungeimpften einen Impfbrief.

Wann und wo?