Ein plastikfreies Zuhause

Was man braucht:

– einen dünnen Leinenstoff (trocknet besonders schnell) oder einen Baumwollvorhang

– eine Bohrmaschine

– 2 Schraubhaken, ein Maßband

– eine Schnur, einen Stift

So geht’s:

1. An der Wand jeweils die zwei Punkte links und rechts markieren, wo man den Duschvorhang aufhängen möchte. An diesen Stellen jeweils ein Loch in die Wand bohren und die Haken hineinschrauben.

2. Den Abstand zwischen den zwei Haken messen. Für jedes Ende zwei bis vier Zentimeter addieren.

3. Die Schnur in die passende Länge schneiden und an jedem Ende eine Schlaufe in die Schnur machen.

4. Jetzt kann man den Vorhang auf die Schnur fädeln und die Schlaufen der Schnur an den beiden Haken einhängen.