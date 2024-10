Immobilienpleite IMFARR: Sanierungsplan mehrheitlich angenommen

Vor drei Monaten ist das Verfahren eröffnet worden, heute, Donnerstag, hat die entscheidende Sitzung am Handelsgericht Wien stattgefunden. Der den Gläubigern in der Sanierungsplantagsatzung unterbreitete Sanierungsplanvorschlag der Immobilienentwicklungsunternehmens IMFARR Beteiligungs GmbH wurde mit großer Mehrheit angenommen. Damit soll der Fortbestand gesichert werden. Die Gläubiger erhalten eine Quote von 20 Prozent, davon 5 Prozent in Form einer raschen Barquote, die weiteren 15 Prozent bis zum 30.06.2025. "