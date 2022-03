Immobilienkrimi: Ermittler erhöhen Druck auf Michael Tojner

Beim Faktenkreis Pannonia-MVP soll ein Sachverständiger „falsche Verkehrswertgutachten für die betroffenen Liegenschaften erstellt“ haben.

„Die Pannonia erhielt für den Verkauf der drei Liegenschaften (85 Wohnungen) einen Mittelzufluss in Höhe von 1,082 Millionen Euro“, heißt es im Abschlussbericht. Den Mietern der Pannonia wollte man die Wohnungen aber deutlich teuer verkaufen. „Für 14 Wohnungen hätte die Pannonia denselben Betrag erhalten, wäre aber, im Gegensatz zum Abverkauf, ohne Not noch im Besitz von 71 Wohnungen“, halten die Ermittler fest. Laut Anbot an die Mieter waren die drei Liegenschaften mit einem Wert von 6,5 Millionen Euro angesetzt worden, eine spätere Liegenschaftsbewertung kam dann sogar auf 8,84 Millionen Euro.