Causa Tojner: WKStA ließ Firmenkonten öffnen

Die WKStA hat nun eine dem KURIER vorliegende Anordnung zur Auskunftserteilung von Bankkonten und Bankgeschäften der erwähnten Gesellschaften erteilt.

Die Bank muss der WKStA den Namen und die Daten des Inhabers der Geschäftsverbindung liefern. Außerdem alle Unterlagen „über die Identität des Inhabers der Geschäftsverbindung und über seine Verfügungsberechtigung“. Auch wird die „Einsicht in alle Kontounterlagen, Urkunden und sonstige Unterlagen über Art und Umfang der (...) Geschäftsverbindung und damit im Zusammenhang stehende Geschäftsvorgänge“ ab Oktober 2014 verlangt.

Wie so ein lukratives Immobilien-Geschäft in der Causa Tojner aussieht, wird in der Anordnung ebenfalls beschrieben. Ein Beispiel gefällig?

Das Objekt Sieveringer Straße 75a in 1190 Wien wurde um einen Preis von 2.609.500 Euro an die damalige RUN Immobilien GmbH verkauft, und wurde in der Folge um 11.119.840 Euro weiterverkauft.

Insgesamt soll der Schaden für das Land Burgenland mehrere Millionen betragen. Dafür soll das Netzwerk Wertberichtigungen vorgetäuscht haben. In der Anordnung heißt es, dass sie „letztlich durch die Vorlage der Bilanz 2015 vortäuschten, die darin vorgenommenen Wertberichtigungen und Rückstellungen wären erforderlich gewesen“.