Causa Tojner: „Verdachtsmomente massiv erhärtet“

„Die vom Land Burgenland geäußerten Verdachtsmomente haben sich durch die bisherigen Ermittlungen und die vorliegenden Beweisergebnisse massiv erhärtet“, schreibt ein Oberstaatsanwalt in einer 45 Seiten starken Durchsuchungsanordnung. Diese wurde am 10. Februar 2021 in der Wiener Firmenzentrale des Unternehmers Michael Tojner vorgelegt. Seit zwei Jahren ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Tojner und weitere 34 Personen wegen des Verdachts der Untreue und des schweren Betruges.

Im Zentrum der Causa steht eine Anzeige des Landes Burgenland und drei ehemals gemeinnütziger Wohnbaugesellschaften Gesfö, Riedenhof und Pannonia (die Tojner übernommen hat). Die drei Bauvereinigungen verlegten ihre Sitze ins Burgenland und unternahmen alles, damit ihnen die Gemeinnützigkeit entzogen wurde.