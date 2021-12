Zivilprozess von Tojner gegen Land Burgenland fortgesetzt

Am Landesgericht Eisenstadt ist am Montag der Zivilprozess von Investor Michael Tojner gegen das Land Burgenland weitergegangen. Tojner hatte das Land in der Causa um die Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Wohnbaugesellschaften Pannonia, Riedenhof und Gesfö auf Schadenersatz für die Verfahrenskosten von rund 420.000 Euro geklagt. Er wirft dem Land vor, dass die Strafanzeige gegen ihn an Journalisten weitergegeben wurde, noch bevor er selbst davon wusste.

Geladen war am Montagvormittag Ex-ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter, der Tojner beraten hat. Brandstetter, der per Videokonferenz aus dem Bezirksgericht Horn zugeschaltet war, erzählte vor Gericht, dass Tojner über Anfragen von Journalisten erfahren habe, dass das Land vor habe, eine Strafanzeige gegen ihn einzubringen. "Das ist nicht der gewöhnliche Weg. Normalerweise, wenn es eine Anzeige gibt, erfährt man das von der Staatsanwaltschaft", sagte Brandstetter.