Tojner-Schadenersatzklage: Petrocelli im Burgenland

Die Petrocelli GmbH in Wien, deren Firmenname der US-Serie entlehnt ist, dürfte keine Probleme mit notleidenden Kunden haben. Sie hat dem Investor Michael Tojner in zwei Honorarnoten insgesamt 165.000 Euro für Rechtsberatung im Zeitraum Jänner bis Juni 2019 verrechnet. Der Betrag ist längst an Petrocelli überwiesen.

Tojner hat die Summe heuer im Sommer vom Land Burgenland eingeklagt, gemeinsam mit weiteren Anwalts-, Gutachter- und PR-Beratungskosten, insgesamt 1,3 Millionen Euro.

Hinter Petrocelli steht der ÖVP-nahe ehemalige Justizminister und Ex-Richter am Verfassungsgerichtshof, Wolfgang Brandstetter. Er gründete die Firma vor Jahrzehnten, Unternehmensgegenstand ist laut Gesellschaftsvertrag die Durchführung von Filmproduktionen, Filmausstattung, der Verleih von Requisiten, Regie, Drehbücher etc.

Dieser Firmenzweck ist wohl nicht mehr ganz aktuell. Für die Zeit seiner Ministertätigkeit 2013 bis 2017 legte Brandstetter Petrocelli still, die Eigentümerschaft hatte er abgegeben. Petrocelli hat aber nicht ausgedient, mit dem Ausstieg aus der Politik wurde die Firma reaktiviert. Der Ex-Minister und Strafrechtsprofessor ist weiterhin, auch international, beratend aktiv.

Brandstetter beriet u. a. Tojners Anwalt Karl Liebenwein. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt bekanntlich gegen Tojner und zahlreiche Beschuldigte aufgrund einer Betrugsanzeige des burgenländischen SPÖ-Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil. Tojner wird vorgeworfen, an das Land bei den Deals mit drei Wohnbaugenossenschaften zu wenig Abschlagszahlung geleistet zu haben. Doskozil beziffert den Schaden mit 180 Millionen Euro.

Außerdem wirft die WKStA wie berichtet dem inzwischen suspendierten höchsten Strafrechtsbeamten des Justizministeriums, Christian Pilnacek, vor, eine anstehende Hausdurchsuchung bei Tojner an Brandstetter verraten zu haben.