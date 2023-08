Immo-Riese Evergrande kehrt mit Rekord-Kurssturz an die Börse zurück

Nach einer fast eineinhalbjährigen Handelsaussetzung hat sich China Evergrande mit einem Rekord-Kurssturz an der Börse zurückgemeldet. Die Aktien des weltweit am höchsten verschuldeten Immobilien-Entwicklers fielen am Montag in Hongkong um fast 87 Prozent und waren mit 0,22 Hongkong-Dollar (0,03 Euro) so billig wie noch nie.

Dadurch schrumpfte der Börsenwert um umgerechnet etwa 2,2 Mrd. auf 342 Mio. Euro. 2017 war die Marktkapitalisierung zeitweise bei fast 50 Mrd. Euro gelegen.