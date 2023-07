Gigantisches Finanzloch bei Evergrande: Chinas Wirtschaft geht es schlecht

Eine Insolvenz des Bauriesen hĂ€tte weitreichende wirtschaftliche Folgen. Im GeschĂ€ftsbericht heißt es aber, die AbwĂ€rtsspirale am chinesischen Immobilienmarkt sei gestoppt.

Krise noch nicht ausgestanden

2022 sei der Bau an mehr als 700 Projekten wieder aufgenommen worden, mehr als 1200 seien ganz oder teilweise fertiggestellt und stĂŒnden zum Verkauf. Evergrande war in Schieflage geraten, nachdem der Immobiliensektor in China in die Krise rutschte. Diese ist noch immer nicht ausgestanden. Großen Immobilienentwicklern gelingt es nicht, Wohnungsbauprojekte fertig zu stellen. Der chinesische Bausektor ist seit 2021 von vielen UnternehmensausfĂ€llen aufgrund der Schuldenkrise betroffen.

Chinas Wirtschaft steckt fest

Die Erholung der chinesischen Wirtschaft seit dem Ende der strikten Null-Covid-Politik Ende vergangenen Jahres kommt nicht so recht voran.