Illegale Beschäftigung, Sozialdumping & Co.: Mehr als 200 Anzeigen in Skigebieten

An den Schwerpunktaktionen beteiligten sich insgesamt 76 Beamte, die in den Skigebieten Turracherhöhe, Katschberg, Klipitzthörl in Kärnten und Reiteralm sowie Lachtal in der Steiermark im Einsatz waren.

Insgesamt wurden 216 Betriebe kontrolliert. 103 Anzeigen wurden aufgrund von illegaler Beschäftigung gelegt, zehn Strafanzeigen erfolgten wegen illegaler Beschäftigung von Ausländern und zwei weitere aufgrund von Betrugs in Zusammenhang mit dem Bezug von Arbeitslosengeld.