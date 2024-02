Doch während dort bei passablen Schneehöhen auch noch gute Bedingungen geboten werden können, sei in den anderen Skigebieten bereits höchste Flexibilität gefragt, erklärt Markus Redl , Geschäftsführer von Ecoplus Alpin . In manchen der Wintersport-Dorados der landeseigenen Gesellschaft werden bereits Frühlingsalternativen für die Gäste vorbereitet.

„In Annaberg, Lackenhof am Ötscher und Mönichkirchen ist die Schneeauflage schon stark dezimiert und der Skibetrieb bereits eingeschränkt“, so Redl. Am Großen Ötscher fehlt der Naturschnee, das Schutzhaus bei der Endstation des großen Ötscherlifts ist deshalb bereits seit 14 Tagen geschlossen. Ab Dienstag werden in Lackenhof die Seilbahnen abgestellt und nur mehr das große Förderband im Kinderland betrieben. Bei den Annaberger Liften und der Erlebnisalm Mönichkirchen musste das Angebot ebenfalls bereits stark eingeschränkt werden. Dort soll es bei reduzierten Preisen mit einigen Liften aber noch solange weitergehen, wie es die Pistenbedingungen erlauben.

Die Wettersituation war im vergangenen Monat jedenfalls höchst ungewöhnlich, berichtet Veronika Grießl , Standortleiterin der Annaberg Lifte. Zuerst freute man sich über mehr als einen Meter Schnee auf den Abfahrten, doch dann habe es in vier Wochen 160 Millimeter pro Quadratmete r geregnet und nur in vier Nächten gefroren. Zu allem Überdruss fegte mehrfach der Sturm mit bis zu 140/km über die Pisten.

Ersatzprogramm

Sollte es, wie prognostiziert, am Wochenende kälter werden und schneien, werde man so rasch wie möglich, wieder Pisten präparieren, versichert Redl. Es sei aber auch nicht abwegig, Winter- und Sommerangebote parallel anzubieten. Bei der Wexl Arena in St. Corona beinhaltet das Skiticket bereits jetzt den Eintritt in den Motorikpark. Nach Wetterlage ist bei den Annaberger Liften für demnächst angedacht, den Schlepplift Almboden gemeinsam mit der Zipline in Betrieb zu nehmen. In Mönichkirchen naht der Start der Mountaincart-Bahn.

Aktuelles zu den NÖ Skigebieten

Am Montag standen in Niederösterreich noch fünf Seilbahn- und drei Schleppliftanlagen in Betrieb. In diesen Anlagen waren 29 von 37 Aufstiegshilfen und rund 48 von 94 Pistenkilometer geöffnet. Rund 20 Skigebiete mit rund 200 Pistenkilometer gibt es in NÖ insgesamt.

Die Raxseilbahn steht zusätzlich für Schneeschuh- und Winterwanderer zur Verfügung. Saisonkarten für die Ötscherlifte gelten immer auch für das Hochkar. In Lackenhof einquartierte Schulgruppen können in den Quartieren bleiben. Sie können mithilfe von Bussen auf das Hochkar ausweichen