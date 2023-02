Abseits heimischer Pisten: Exotische Skigebiete weltweit

Während der Skiweltmeisterschaften fällt manchmal noch das Wort Exoten, wenn es sich um Teilnehmer handelt, die nicht in den Alpen oder in Skandinavien aufgewachsen sind. Dabei ist das Carven auch in Ländern beliebt, die man kaum mit Schneefallgrenze, Schlepplift und Skihüttengaudi verbindet. Wir blicken über den heimischen Pistenrand und starten in der südlichen Hemisphäre:

Argentinien. Südamerika ist mehr als nur Samba: Cerro Castor nahe Ushuaia auf Feuerland wird als südlichstes Skigebiet der Welt beworben. Die Region liegt verhältnismäßig niedrig, aber die Antarktis ist nicht weit und so Schnee garantiert. Die Saison geht von Juni bis Oktober.

Australien. Der Uluru ist der bekannteste Berg, der Mount Kosciuszko mit seinen 2.228 Metern aber der höchste Berg auf dem Festland des australischen Kontinents. Er liegt in New South Wales in den – aufgepasst – Snowy Mountains und besitzt mit Perisher ein Wintersportzentrum. Ein Blick in die Live Cams auf perisher.com.au zeigt aktuell natürlich keinen Schnee. In Down Under ist der Winter ja im Sommer, zwischen Juni und August.

Bulgarien. Der südöstliche Balkanstaat ist kein Exot, sondern weist weltcup-taugliche Skipisten vor: Seit der Saison 2007/08 fanden etliche Damen- und Herren-Skiweltcuprennen in Bansko statt, heuer gibt’s allerdings kein Rennen (banskoski.com/en).

Dubai. Was es im Emirat auf der Arabischen Halbinsel auf natürliche Weise nicht gibt, wird einfach gebaut. „Ski Dubai“ (skidxb.com) wurde 2005 eröffnet und ist Teil der gigantischen Konsummeile Mall of Emirates. 22.500 Quadratmeter sind in der Wintersporthalle schneebedeckt, es gibt fünf Abfahrten, die längste ist vierhundert Meter lang. Den Temperaturunterschied zur Außenwelt habe man mit einer leistungsfähigen Dämmtechnik im Griff.