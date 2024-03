Skigebiete ziehen vor Oster-Skilauf eine erste Bilanz

Der Ostersonntag fällt mal in den April, mal – so wie heuer – in den März. Entsprechend beweglich sind auch die mit dem Kirchenfest verbundenen Ferien. In der Tourismusbranche gibt es je nach Region Fans von frühen und von späten Terminen. Letzteres trifft vor allem auf Wintersportorte mit hoch gelegenen und entsprechend schneebegünstigten Skigebieten zu.



Die müssen sich heuer besonders ins Zeug legen, damit auch nach Ferienende Urlauber in möglichst großer Zahl kommen. Gesetzt wird dabei auf Events. In Ischgl im Tiroler Paznauntal, wo die Saison dank Pisten in über 2.000 Metern Höhe regulär gar erst am 1. Mai endet, gehört das zum Standardrepertoire. Bei der Reihe „Spring Blanc“ geht es in den kommenden Wochen Knall auf Fall.



Rap und Gabalier

Am Ostersonntag, 31. März, wo viele Skigebiete in Österreich die Saison bereits beenden, soll die Deutschrapperin Nina Chuba („Wildberry Lillet“) mit einem Konzert junges Publikum anziehen. Zwei Wochen später geht es am 14. April mit dem selbst ernannten „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier in eine komplett andere Richtung. Den Saisonabschluss bestreiten dann am 30. April die US-amerikanischen Hip-Hop-Stars „Black Eyed Peas“.



Der Tourismusverband im Zillertal ist ebenfalls bemüht, zu zeigen, dass noch nicht so schnell Schluss ist: „Wenn nach Ostern die warme Sonne Frühlingsgefühle weckt, muss man nicht gleich die Ski- und Snowboardausrüstung in den Keller räumen“, wird appelliert. Mehrere Skigebiete im Tal schließen erst mit 14. April.

Zünftig, elektronisch

Die Zillertalarena verspricht mit dem „Lederhosen Wedel Wochenende“ vom 5. bis 7. April „einen trachtigen Knaller zum Abschluss der Saison“. Skihosen sollen gegen Lederhosen oder Dirndl getauscht werden. In Mayrhofen setzt man hingegen, wie jedes Jahr, beim Snowbombing (8. bis 13. April) auf elektronische Beats im Skigebiet. Der Event schließt nahtlos an die „Dutchweek“ (2. bis 7. April) in Gerlos an, bei der Holländer begleitet von DJs Party feiern.