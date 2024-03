Skigebiet Heiligenblut: Anlagen müssen teilweise geschlossen werden

Die Eigentümer der Großglockner Bergbahnen in Heiligenblut wollen das Skigebiet selbst weiterbetreiben. Ein Verkauf komme nicht infrage, teilten die Eigentümer am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der wirtschaftliche Abgang des vergangenen Jahres in Höhe von rund einer Million Euro führe jedoch dazu, dass Teile des Skigebietes endgültig geschlossen werden müssen.