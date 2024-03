Zittern um Liftbetrieb in Heiligenblut: Krisengipfel mit möglichen neuen Betreibern

Um 10 Uhr wird es heute in Klagenfurt ernst. In der Kärntner Landesregierung kommt es zum Krisengipfel. Bei dem es um nichts Geringeres, als um die Zukunft des Skigebiets Heiligenblut geht.

Wie berichtet, drohte wegen fehlender Wirtschaftlichkeit bereits vor Beginn der Saison das Aus. Zehn Lifte gibt es in dem Familienskigebiet. Das Aufsperren von gleich fünf wackelte.

Geschlossen blieben über die gesamte Saison am Ende die Schlepplifte Viehbühel und Hochfleiss. Auch zu war der Tauernberg-Lift, außer die Schareckbahn muss wegen Windes geschlossen werden, dann dürfte der Lift als Ersatz öffnen.

Gegen Saisonende werden die Zukunftspläne für Heiligenblut nun konkreter. Der zuständige Landesrat, Sebastian Schuschnig (ÖVP) vor dem Gipfel: "Es braucht einen Neustart, um das Schigebiet in Heiligenblut langfristig abzusichern. Es liegt nun ein konkreter Zukunftsplan mit neuen Investoren am Tisch, der eine drohende Schließung des Schigebiets verhindert. Nun liegt es an den Eigentümern der Bergbahnen, den Weg für einen Neustart freizumachen, statt weiter zu Lasten der gesamten Region zu taktieren. Das Land wird keinesfalls wie gefordert dauerhafte Abgänge aus Steuermitteln finanzieren. Wir lassen uns als öffentliche Hand nicht von der Drohung eines Abbaus der Lifte unter Druck setzen. Das Land und die Gemeinde stehen geschlossen hinter der Region und dem Tourismus. Wir fordern diese Verantwortung auch von den Bergbahnen ein.“

Bei den neuen Investoren soll es sich laut KURIER-Informationen um eine Gruppe regionaler Stakeholder handeln.