IHS erwartet Aufholeffekte und solides Wachstum bis 2025

Es werde allerdings Änderungen in der Budgetstruktur brauchen. Öffentliche Gelder sollten also vermehrt so ausgegeben werden, dass sie zukünftiges Wachstum ermöglichen. Wichtig wären laut Hofer deswegen Investitionen in Ausbildung, Digitalisierung sowie Forschung und Entwicklung. Sparpotenziale sieht er hingegen im Föderalismus und dem Pensionsbereich.

EU-Aufbauplan

Dazu sollten auch die Mittel aus dem EU-Aufbauplan beitragen. Werde das von Österreich geplante Programm im vollen Umfang von 4,5 Milliarden umgesetzt – wovon 3,5 Milliarden aus dem EU-Topf kämen – ließen sich dadurch hohe Wachstumseffekte erzielen.

Im Jahr 2025 könnte sich das bereits mit einem Plus von 0,9 Prozentpunkten auf das BIP auswirken. Das erkläre sich daraus, dass das Programm auch starke Investitionsanreize für private Investitionen beinhaltet. Da die Maßnahmen stark zukunftsorientiert sind, würde sich ein guter Teil des Effekts aber erst in späteren Jahren zeigen.