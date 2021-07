Containerkrise führt zu Lieferengpässen im Handel

Hafen-Stau in Südchina

Hintergrund ist: Wegen Corona gab es schon im Vorjahr unzählige Produktions- und Lieferunterbrechungen in Asien, speziell auch in China. Dann kam Ende März die Havarie des Frachters „Ever Given“ im Suezkanal dazu. Und vor kurzem der gigantische Stau im südchinesischen Containerhafen Yantian, der in der Schifffahrtsbranche als noch schwerwiegender als die Suez-Verzögerungen eingestuft wird. Auslöser in Yantian waren neue Corona-Fälle unter Hafenarbeitern.