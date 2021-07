Ökonom Felbermayr: "Das größte Vorhaben in der Geschichte der EU"

Für den designierten WIFO-Chef Gabriel Felbermayr ist das europäische Programm Fit for 55 "vermutlich das größte Vorhaben, das die Europäische Union in ihrer Geschichte jemals angegangen ist“. Das sei aber auch notwendig, wenn das Ziel, die europäische Wirtschaft innerhalb von 30 Jahren zu Dekarbonisieren, erreicht werden soll, erklärte er im Ö1 Journal um acht.

Auf Wirtschaft und Konsumenten werden dabei jedenfalls Änderungen zukommen. „Es muss uns auch klar sein, dass wir in Zukunft sehr viel höherere CO2-Preise haben werden“, so Felbermayr.

Kritik übte er am festgeschriebenen Aus für Autos mit Verbrennungsmotor 2035. Dieses sei „eigentlich redundant, wenn wir wirklich in eine umfassende CO2-Bepreisung einsteigen“, die auch den Verkehr betreffe. Denn es sei nicht gesagt, dass dort am meisten Treibhausgase einzusparen sind. Fraglich ist, argumentiert Felbermayr, ob nicht mit kleineren volkswirtschaftlichen Kosten mehr Wirkung erzielt werden könnte. Umgesetzt werden sollte das über den Markt, das bedeutet über den CO2-Preis.

Ausreichend Ökostrom

Um den Umstieg auf E-Mobilität zu ermöglichen, müsse jedenfalls in Ladeinfrastruktur investiert werden, so Felbermayr. Für zentral hält Felbermayr den Ausbau erneuerbarer Energien. Denn wenn Ökostrom als zentraler Energieträger Gas, Öl und Kohle ersetzten soll, muss dieser „in enormen Mengen“ verfügbar sein.