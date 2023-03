Ifo-Chef sieht Gefahr für globales Finanzsystem durch SVB-Pleite

Die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA birgt nach Ansicht von Ifo-Chef Clemens Fuest "auf jeden Fall" Gefahren für die Stabilität des globalen Finanzsystems. "Es ist ja fast klassisch, wenn in Phasen eines starken Zinsanstiegs das Problem entsteht, dass die Finanzstabilität in Gefahr gerät", sagte der Chef des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts zur Mediengruppe Bayern (Donnerstagsausgaben).