Was der SVB-Kollaps für Europas Banken bedeutet

Einlagen bis 250.000 US-Dollar seien in den USA laut Url staatlich abgesichert, wie mit den darüberliegenden Beträgen umgegangen wird, sei nicht noch nicht abschließend geklärt. Es gebe aber Stimmen aus der kalifornischen Finanzbranche und Politik, die auch für eine Kompensierung großer Anleger eintreten. In jedem Fall werde es sich aber nicht um eine Rettung der Bank, sondern lediglich der Anleger handeln. "Die SVB ist pleite und bleibt pleite, die Bank wird abgewickelt, nicht gerettet", sagte Url.

ATX-Werte unter Druck

Dass heute auch die Kurse österreichischer Banken an den Börsen unter Druck geraten sind, steht für beide Finanzmarktexperten nicht unmittelbar in Zusammenhang mit der SVB-Pleite. Laut Url hätten die Kursentwicklungen mit dem SVB-Zusammenbruch möglicherweise an Dynamik gewonnen, ursächlich sei die Pleite aber nicht. ATX und DAX hätten sich bisher dem aus verschiedenen Gründen bereits seit einiger Zeit bröckelnden Marktumfeld in den USA entziehen können, "die aktuelle Kursentwicklung hat nicht unmittelbar mit der SVB zu tun", sagte Brezinschek und verwies unter anderem auf das Zinsumfeld und die Inflation.