Wer ist SVB-Chef Greg Becker?

Mitbegründer von SVB-Investmentsparte

Im Jänner sagte Becker, dass sich die wirtschaftlichen Aussichten nach einem schlechten Jahr 2022 verbessern würden. Bevor er Präsident und CEO der SVB wurde, war Becker Mitbegründer von SVB Capital, der Investmentsparte des Unternehmens. Außerdem war er von 2014 bis 2017 Vorsitzender der Silicon Valley Leadership Group und von 2016 bis 2017 Mitglied des Beratergremiums für digitale Wirtschaft des US-Handelsministeriums.

Videobotschaft an die Mitarbeiter

In einer Videobotschaft an die Mitarbeiter am Freitag räumte der Geschäftsführer ein, dass die 48 Stunden bis zum Zusammenbruch der Bank "unglaublich schwierig" gewesen seien. "Ich überbringe diese Botschaft schweren Herzens", sagte er in einem Videobotschaft an die Belegschaft. "Ich kann mir nicht vorstellen, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist und was Sie sich über Ihren Job und Ihre Zukunft gefragt haben."

Ausschluss aus dem Vorstand der FED in San Francisco

Becker, der dem Vorstand der Federal Reserve Bank of San Francisco angehörte, schied am Freitag aus dem Gremium aus, wie ein Sprecher der regionalen Fed-Bank mitteilte. In seiner Freizeit fährt Becker Rad, er hat fünf erwachsene Kinder.