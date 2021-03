Hygiene Austria: "Die chinesischen Zettel haben wir weggeworfen"

"In Unternehmen mit Betriebsrat ist es außerdem möglich, über eine Betriebsvereinbarung zu regeln, dass diese Mitarbeiter auch nach einem halben Jahr übernommen werden müssen", sagt Wieser. Mehrere Fälle von Arbeitern, die wochenlang bei der Hygiene Austria in Wiener Neudorf beschäftigt waren, aber kein Geld sahen, seien auch bei der AK NÖ aktenkundig und werden derzeit von Juristen der Arbeiterkammer Wien geprüft. Denn mehrere Leiharbeitsfirmen haben ihren Sitz in Wien.

Die Affäre um die Hygiene Austria wirkt sich nun auch auf die seriösen Hersteller aus. So spricht jene Firma, die an Palmers 20 Millionen chinesische MNS-Masken (aber keine FFP 2) geliefert hat, davon, dass nun Kunden Aufträge von ihnen stornieren wollen. Dabei ist diese Firma überhaupt nicht in die Affäre verwickelt.