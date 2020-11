Homeoffice als Frauenarbeit: Ungelöste Probleme seit 1918

Gesetzliche Regelungen für das Arbeiten in den eigenen vier Wänden sind keineswegs neu. In Österreich gibt es sie seit mehr als 100 Jahren. Das erste Heimarbeitsgesetz stammt aus dem Jahr 1918 und regelte die Bedingungen für die Herstellung, Be- und Verarbeitung von Waren, insbesondere Kleidung, Schuhe, Papier-, Leder- und Metallwaren. Dienstleistungen blieben ungeregelt.

Damals wurden erstmals wesentliche arbeitsrechtliche Aspekte und ein eigener Mindestlohn für Heimarbeit festgelegt. Doch das Gesetz allein reichte nicht aus. Während Männer in die Fabriken gingen, blieb die Heimarbeit Frauensache. Um die Arbeitsbedingungen scherte sich außer den Frauenrechtlerinnen niemand.

Ein großes Problem war zu der Zeit auch die Mitarbeit der Kinder im „Homeoffice“, die dadurch ihre schulische Ausbildung vernachlässigten.