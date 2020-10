Homeoffice: "Die Arbeit beginnt schon ab 5 Uhr früh"

KURIER: Die jüngste Ausgabe des Harvard Business Managers zeigt einen Mann im Büro und den Titel "Das Ende einer Ära". Sehen Sie das auch so?

Maria Zesch: Ich kann das bestätigen. Hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, hätte ich gesagt, dass dieser Wandel in Österreich noch lange dauern wird. Aber vielleicht ist das das einzig Positive an Corona, dass die Digitalisierung schneller kommt. Das Home-Office ist gekommen, um zu bleiben.

Ist das überhaupt positiv? Vielleicht wollen Mitarbeiter ja auch lieber in das Büro gehen, um ihre Kolleginnen und Kollegen zu treffen?

Ich persönlich finde es durchaus angenehm, mal einen halben Tag von zuhause arbeiten zu können. Ich freue mich aber auch wieder, in das Büro zu kommen und Leute zu treffen. Unterschiedliche Situationen verlangen ein unterschiedliches Umfeld, gerade was kreatives und strategisches Arbeiten betrifft. Da bevorzuge ich weiterhin die persönliche Interaktion.

Wie läuft das in ihrem Unternehmen ab? Gibt es da eine Mischform?

Rein formal wäre es möglich, dass 50 Prozent der Mitarbeiter in unser Headquarter oder in unsere Büros kommen. Defacto ist es aber so, dass es so circa 20 bis 25 Prozent sind. Das kann man an der Zahl der Mittagessen ablesen.

Sie haben die Daten ihrer Netze analysiert. Wie sehr hat Corona die Arbeitswelt verändert?

Im März hat man gesehen, dass sich die Sprachtelefonie extrem erhöht hat, und das gilt bis heute. Vor allem am Vormittag haben sich die Minuten in der Sprachtelefonie verdoppelt. Und das obwohl es vor Corona zu einem Rückgang der Telefonie kam.

Und beim Datenverkehr?

Der ist in Summe um rund 40 Prozent gestiegen. Aber da ist die Entwicklung über den Tag gesehen spannend. Die Menschen beginnen schon sehr früh, zwischen fünf und sechs Uhr früh.

Das heißt, sie arbeiten auch länger?

Da sieht man anhand der Sprachtelefonie bis 19 Uhr, dann steigt wieder der Datenverkehr, wobei das natürlich sein kann, dass Filme gestreamt werden - oder Ihre Interviews hier im KURIER-Studio.