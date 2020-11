Schreibtisch, Sessel, Arbeitszeit: Woran es im Homeoffice hapert

Die Arbeiterkammer (AK) drängt auf die Umsetzung eines eigenen Homeoffice-Gesetzes noch in diesem Jahr. Arbeitsministerin Christine Aschbacher stellte einheitliche Regelungen rund um arbeits- und steuerrechtliche Fragen in Abstimmung mit den Sozialpartnern zuletzt frühestens für März 2021 in Aussicht. AK-Präsidentin Renate Anderl ist das zu spät. „Es gibt zwar noch viele offene Fragen, aber das muss schneller gehen“, so Anderl bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Wie dringend der Handlungsbedarf ist, zeigt sich in einer aktuellen IFES-Erhebung zum Thema Homeoffice, die die AK präsentierte. Demnach arbeiteten zwischen April und Oktober rund 40 Prozent aller Arbeitnehmer/innen in Branchen, wo es möglich ist, von zu Hause aus. Vor der Pandemie waren es gerade einmal 5 Prozent. Jetzt im zweiten Lockdown dürfte der Anteil weiter angestiegen sein.