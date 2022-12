Hohe Energiepreise drücken Gewinn bei EVN

Die wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen, allen voran der Krieg in der Ukraine und die Aufholeffekte nach der Coronapandemie, haben in den vergangenen eineinhalb Jahren zu massiven Verwerfungen auf den Energiemärkten geführt. Geringere Wasserführung der Flüsse und notwendige umfangreiche Wartungen in vielen französischen Atomkraftwerken belasteten die Stromerzeugung und verknappten das Angebot.

Die Strom- und Gaspreise unterlagen deswegen enormen Schwankungen und vervielfachten sich im Jahresvergleich. Das hat europaweit schon mehrere Energieversorger in Liquiditätskrisen gebracht - in Österreich war bisher nur die Wien Energie betroffen. EVN-Chef Szyszkowitz sprach sich auf Nachfrage von Journalisten für die Schaffung eines zusätzlichen Absicherung der Unternehmen aus. - Etwa in Form einer staatlichen Rückversicherung für die Kreditgebenden Banken. Konkrete Pläne seien ihm dazu aber keine bekannt.

Die hohen Umsatzerlöse führt die EVN neben den gestiegenen Strompreisen unter anderem auf Preiseffekte in der erneuerbaren Stromerzeugung, Preisanpassungen bei der EVN Wärme und höhere Umsatzerlöse aus dem Erdgashandel zurück. Der Übertragungsnetzbetreiber APG (Austrian Power Grid) habe zur Netzstabilisierung außerdem die Abrufe des Kraftwerks Theiß erhöht.