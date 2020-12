HIV-positiv im Job: Firmen "outen" sich gegen Vorurteile

Selbstverständlich ist das leider noch immer nicht. In Österreich gibt es aktuell zwischen 8.000 und 10.000 HIV-Positive. Sie sind bei rechtzeitiger Diagnose und Behandlung zwar genauso leistungsfähig und es besteht im Arbeitsalltag kein Ansteckungsrisiko. Trotzdem halten viele ihre Infektion lieber geheim, weil sie Ängste, Vorurteile und Benachteiligung am Arbeitsplatz fürchten.

„Die Ängste sind völlig unbegründet. Wegen der Unwissenheit kommt es aber immer wieder zu teils versteckter Diskriminierung“, berichtet Manfred Rupp, Geschäftsführer der Aids-Hilfe Steiermark und Projektleiter von #positivarbeiten Österreich. Die im Vorjahr in Deutschland gestartete Firmeninitiative setzt sich aktiv gegen Benachteiligung und Ausgrenzung von Menschen mit HIV im Job ein. Am gestrigen Welt-Aids-Tag erfolgte der Startschuss in Österreich.