Historischer Zinsschritt der US-Notenbank Fed

Analysten rechnen heuer noch mit weiteren Zinsschritten. An den Terminmärkten wird zum Jahresende fest mit einem Zinsniveau von mindestens 2,75 Prozent gerechnet. Auch will die Fed ihre infolge der Corona-Anleihenkaufprogramme auf rund 9 Billionen Dollar (8,55 Billionen Euro) angeschwollene Bilanz rasch abbauen, was den Märkten weitere Liquidität entziehen würde. Zunächst soll das Portfolio um bis zu 47,5 Milliarden Dollar pro Monat schrumpfen, ab September soll das Abbau-Tempo auf bis zu 95 Milliarden Dollar gesteigert werden

Hohe Inflation

Der Druck auf die Fed ist derzeit groß, denn die Teuerungsrate ist mit im März gemessenen 8,5 Prozent so hoch wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr, was die Kaufkraft der Verbraucher schmälert. Fed-Chef Jerome Powell hatte bereits Ende April relativ klar signalisiert, dass bei der Sitzung mit einer Erhöhung von 0,5 Prozentpunkten zu rechnen sei. Es sei angesichts der hohen Inflationsrate und robusten Konjunkturentwicklung „angemessen, ein bisschen schneller vorzugehen“, sagte Powell.