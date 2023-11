Neues Angebot bei KV Handel, keine Einigung in der Sozialwirtschaft

Während die Preise im Schnitt seit 2016 um 30,7 Prozent erhöht wurden, seien die Löhne durchschnittlich nur um 24,7 Prozent gestiegen, im Handel um 22,6 Prozent, so Jakob Sturn, Ökonom am Momentum Institut. "Damit den Beschäftigten ihr verfügbares Einkommen aufgrund der gestiegenen Preise nicht wegschmilzt, empfiehlt das Momentum Institut die Löhne zumindest um die rollierende Inflation zu anzupassen.

Für einen Kaufkraftzuwachs braucht es Abschlüsse über der Teuerungsrate", heißt es vom gewerkschaftsnahen Institut.

➤ Mehr lesen: Metaller: Streik statt "kreativer Einmalzahlungen"

Verhandlungen in Sozialwirtschaft unterbrochen

Keine Einigung gab es am Mittwochabend in der Sozialwirtschaft. Die Fronten dürften einiermaßen verhärtet sein. Laut Aussendung der Gewerkschaften GPA und vida wurde zwar zehn Stunden verhandelt, am Ende stand aber die Forderung nach 15 Prozent mehr Entgelt unverändert dem arbeitgeberseitigen Angebot von 8,8 Prozent gegenüber.

"In der Sozialwirtschaft wird 22 Prozent weniger als im Schnitt aller Branchen bezahlt. Einfach nur die Inflation abzugelten, vermindert diese Kluft nicht. Wenn wir den drängenden Personalmangel reduzieren wollen, muss die Branche attraktiver werden", sagte dazu vida-Verhandlerin Michaela Guglberger.

➤ Mehr lesen: Heimhilfe: „Ich weiß nicht, wie ich das bis zur Pension schaffen soll“

Die nächste Verhandlungsrunde in der Sozialwirtschaft findet am 27. November statt. Bereits eine Woche davor wollen die Arbeitnehmervertreter in Betriebsrätekonferenzen über mögliche weitere Maßnahmen beraten. Der Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft (SWÖ) gilt für die 130.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich.

Hinweis: Artikel wird laufend aktualisiert.