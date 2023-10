Streit schon vor 1. Verhandlungsrunde über Handels-KV

Am kommenden Dienstag starten die KV-Verhandlungen im Handel. Am Donnerstagabend hat die Gewerkschaft vor Journalisten bereits ihre Forderungen präsentiert. Bis auf den konkreten Prozentsatz der Gehaltsforderung für die rund 423.000 Angestellten im Handel liegt damit alles auf dem Tisch. Arbeitgebervertreter Rainer Trefelik reagierte am Freitag empört: "Ich finde das Procedere schon seltsam. Verhandlungen sind normalerweise dann zu führen, wenn man mit ihnen beginnt - und nicht vorher über die Medien."

Die Gewerkschaft will auf jeden Fall einen Abschluss jenseits der zugrundeliegenden Inflation. Diese beträgt für die vergangenen zwölf Monate 9,2 Prozent. Darüber hinaus gibt es aber etliche Zusatz-Forderungen, allen voran eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung. Aber auch eine Reduktion von zuschlagsfreier Mehrarbeit, mehr Jubiläumsgeld oder höheres Kilometergeld.