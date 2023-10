Nach "anonymen Drohungen": Metaller-KV-Verhandlung wird fortgesetzt

Paukenschlag bei den Verhandlungen der Metaller: In der Metalltechnischen Industrie wollten sich die Sozialpartner am Freitag um 11.00 Uhr zur dritten Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag 2024 treffen. Doch daraus wurde kurzfristig nichts, teilten die Arbeitgebervertreter mit. Sie haben die für heute geplanten Verhandlungen kurzfristig abgesagt.

"Grund dafür sind anonyme Drohungen gegen Repräsentanten der Metalltechnischen Industrie", hieß es in einer Aussendung. „Der Fachverband fordert aufgrund dieser Entwicklungen die Gewerkschaften auf, sich öffentlich von Beschimpfungen und Drohungen gegen die Arbeitgeber zu distanzieren und zu einem sachlichen und nicht diffamierenden Kommunikationsstil überzugehen“, schrieb der Fachverband der Metalltechnischen Industrie in der Wirtschaftskammer (WKÖ) am Freitag. „Dann können die Gespräche fortgesetzt werden.“