Metaller-KV: Am Freitag gewinnen die Verhandlungen an Spannung

Am Freitag startet die dritte Verlungsrunde zu Kollektivverträgen der Metaller. Die Gewerkschaften Pro-Ge und GPA erwarten von den Vertretern der Industrie Bewegung. Bisher betägt das Angebot nur einen KV-Erhöhung von 2,5 Prozent sowie eine Einmalzahlung in Höhe von 1.050 Euro verteilt auf 14 Monate.Die Gewerkschaften bleiben nach wie vor bei ihrer Forderung nach 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt.

"Von 12. bis 16. Oktober wurden für die Betriebsrätinnen und Betriebsräte der gesamten Metallindustrie österreichweit sieben Konferenzen abgehalten. Rund 2300 Belegschaftsvertreter:innen nahmen an den Konferenzen teil und beschlossen einstimmig, zwischen dem 21. Oktober und 1. November 2023 Betriebsversammlungen in allen Betrieben der gesamten Metallindustrie und im Bergbau abzuhalten, sofern am 20. Oktober kein Abschluss zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern erzielt wird", so die Gewerkschaften.