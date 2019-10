Metaller-KV: Einigung oder Kampfmaßnahmen

Die Kollektivvertragsverhandlungen in der Metalltechischen Industrie kommen in die entscheidende Phase. Heute, Montag, startet um 11 Uhr die fünfte Verhandlungsrunde. Sollte es zu keiner Einigung auf einen neuen KV kommen, will die Gewerkschaft österreichweit Betriebsversammlungen abhalten und Kampfmaßnahmen beschließen. Die Forderungen der Arbeitnehmer und das Angebot der Arbeitgeber liegen noch weit auseinander.

Die Gewerkschaft pocht weiterhin auf ihre Forderung nach einer 4,5-prozentigen Lohn- und Gehaltserhöhung bzw. einem Mindestbetrag von 100 Euro für die rund 130.000 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie. Die Arbeitgeber hatten in der vierten Verhandlungsrunde ein Gehalts- und Lohnplus von 1,8 Prozent geboten, faktisch die Inflationsabgeltung für die vergangenen zwölf Monate.